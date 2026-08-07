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दूसरी सोमवारी से पहले कांवरियों की तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो के रेलवे स्टेशन पर दूसरी सोमवारी से पहले शिवभक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। सुल्तानगंज और देवघर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे और आरपीएफ ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

दूसरी सोमवारी से पहले कांवरियों की तैयारी तेज

बोकारो। दूसरी सोमवारी से पहले कांवरियों की तैयारी तेज हो गई है। बोकारो रेलवे स्टेशन पर शिवभक्त उमड़ने लगे हैं। सुल्तानगंज और देवघर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ी। रेलवे व आरपीएफ ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ी है। दूसरी सोमवारी को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वालों का उत्साह चरम पर है

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