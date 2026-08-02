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सावन की पहली सोमवारी आज, धीमेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी का ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को शिवभक्तों की आस्था का केंद्र बना रहेगा

सावन की पहली सोमवारी आज, धीमेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी का ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को शिवभक्तों की आस्था का केंद्र बना रहेगा। एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। रविवार को हजारों कांवरिये कटिहार के मनिहारी स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र गंगाजल लेने के लिए रवाना हुए। रविवार सुबह से ही बनमनखी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन, बस, निजी वाहनों और मोटरसाइकिलों से मनिहारी के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु सोमवार की देर रात और मंगलवार तड़के धीमेश्वर धाम पहुंचकर भगवान उग्रेश्वरनाथ महादेव का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे।

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सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां

इधर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय श्रावणी महोत्सव का आयोजन 30 जुलाई से जारी है। महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक एवं भक्ति कार्यक्रमों के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र के 28 चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं मंदिर परिसर और आसपास के 16 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और बैरिकेडिंग सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे बनमनखी अनुमंडल में भक्तिमय माहौल है।

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जलेश्वर महादेव मंदिर में नित्य रुद्राभिषेक, पहली सोमवारी को विशेष पूजा की तैयारी पूरी

जलालगढ़, एक संवाददाता।

सावन माह को लेकर जलालगढ़ स्थित प्राचीन जलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तिमय माहौल है। यहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही शिवलिंग का प्रतिदिन विभिन्न स्वरूपों में आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जयप्रकाश दाधीच ने बताया कि रुद्राभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का जल, दूध, शहद एवं गंगाजल से अभिषेक करने तथा वैदिक मंत्रों के साथ पूजा-अर्चना करने से कालसर्प दोष, पितृ दोष और अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। इससे मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। सच्चे मन से की गई भक्ति और पूजा से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से पहली सोमवारी के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। पूरे क्षेत्र में सावन और पहली सोमवारी को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है।

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महादेव के स्वरूप में सजे कांवड़ियों का जत्था भवानीपुर से बाबाधाम रवाना

भवानीपुर, एक संवाददाता।

पवित्र श्रावण मास के अवसर पर रविवार को भवानीपुर से महादेव के स्वरूप में सजे कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान पूरा भवानीपुर बाजार शिवमय वातावरण में डूबा रहा। बोल बम और हर-हर महादेव के गगनभेदी जयघोष से पूरा बाजार गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं की भक्ति, उत्साह और आस्था ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रंग-बिरंगे आकर्षक परिधानों और देव स्वरूप में सजे कांवड़िये गाजे-बाजे की धुन पर नाचते-गाते जब बाजार की सड़कों से निकले तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर एवं जयकारों के बीच सबो को देवघर के लिए विदा किया। बाबाधाम के लिए प्रस्थान करने से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने भवानीपुर बाजार स्थित विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं का दर्शन-पूजन किया और सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ निकला कांवड़ियों का जत्था पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ा। मार्ग में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने जल, पुष्प एवं जयघोष के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस दौरान महादेव के स्वरूप में सजे भवानीपुर बाजार निवासी अखिलेश गुप्ता आकर्षण का केंद्र बने रहे। गौरतलब है कि भवानीपुर बाजार से प्रत्येक वर्ष महादेव का स्वरूप धारण कर कांवड़ियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचता है, जहां से पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है। भवानीपुर निवासी अखिलेश गुप्ता पिछले दस वर्षों से महादेव का स्वरूप धारण कर इस धार्मिक यात्रा में शामिल होते आ रहे हैं। यही परंपरा इस वर्ष भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर किन स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी?
बनमनखी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी।
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