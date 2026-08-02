सावन का पहला सोमवार आज, जलाभिषेक के लिए सज उठे शिवालय
सावन माह के पहले सोमवार को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक, बेलपत्र व फूल अर्पित करेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क रहेगा। मुख्य मंदिरों में शानदार सजावट और भजन-कीर्तन का आयोजन होगा।
सावन माह के पहले सोमवार को लेकर जिलेभर में शहर व ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइट, फूल व आकर्षक सजावट से सजाया गया है। सुबह से ही शिवभक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल अर्पित करेंगे। मंदिरों में हर-हर महादेव संग बम-बम भोले के जयकारे गूंजेंगे। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर रविवार को ही मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट का काम पूरा कर लिया गया। शहरों में सभी प्रमुख शिव मंदिरों के साथ ही गली-मोहल्ले व गांवों के छोटे-बड़े शिवालयों में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। कई मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भी पहुंचेंगे। अमरोहा में प्राचीन श्रीवासुदेव तीर्थ, श्रीबाबा गंगानाथ मंदिर, कामनाथ महादेव मंदिर, 84 घंटा मंदिर व गजरौला में इंदिरा चौक स्थित गंगा प्याऊ मंदिर, चाकीखेड़ा स्थित प्राचीन चाकेश्वर महादेव मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन शिव मंदिर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र शिव मंदिरों में भी विधि विधान संग पूजा की जाएगी। महिला-पुरुष व बच्चे भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे। व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करेंगे.
सुरक्षा को लेकर भी रहेगी चौकसी
मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की ओर से भी सतर्कता बरती जाएगी। प्रमुख मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही भीड़ और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और कतार की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी.
शिवालयों में हुई विशेष सजावट
सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में विशेष सजावट की गई है। मंदिरों में फूल, झालर व लाइटों से आकर्षक सजावट की गई है। शाम के वक्त मंदिरों में आरती संग भजन-कीर्तन का गायन भी किया जाएगा।
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