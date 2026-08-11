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सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर

सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक

वजीरगंज/सैदपुर। सावन के दूसरे सोमवार को क्षेत्र के कांविड़ियों ने अपने समीपवर्ती शिवालयों में जलाभिषेक किया। क्षेत्र के सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों ने जलाभिषेक शुरू किया। दूसरी सोमवार को प्रमुख रूप से क्षेत्रीय कांवड़ियों ने वजीरगंज और गांव नदवारी गांव के बीच मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे स्थित प्राचीन सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर के महंत रमेश गिरि जूना अखाड़ा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब चार बजे से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। भागीरथ कछला गंगा घाट से गंगाजल भरकर लाए कांवड़ियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।

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कांवड़ियों की सेवा

सावन के दूसरे सोमवार हरिद्वार से लक्ष्मीपुर जा रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए आदर्श कावड़ सेवा समिति ने राहत शिविर और विशाल भंडारे का आयोजन कराया।

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भंडारे का आयोजन

गर्मी से बेहाल इन कांवड़ियों को रोककर समिति सदस्यों ने ठंडा जल पिलाया और फल वितरित किया। भंडारे में कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे के आयोजन में पुनीत गुप्ता, रॉकी वर्मा, फूलसिंह मौर्या, गोविंद मिश्रा, शेरा गुप्ता और निखिल मिश्रा आदि का विशेष सहयोग रहा।

प्रश्न और उत्तर

कावड़ियों ने किन स्थानों पर जलाभिषेक किया?
कावड़ियों ने वजीरगंज और गांव नदवारी गांव के बीच मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे स्थित प्राचीन सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया।
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