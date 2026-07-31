4-10 वर्ष के बच्चे भी दांडी बम बन जा रहे बाबाधाम
श्रावणी मेला में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। बच्चे दांडी बम बनाकर बाबाधाम की यात्रा पर जा रहे हैं। साधोपुर के कलेश्वर यादव ने अपने पोते के साथ जल का संकल्प लिया, जबकि खगड़िया के रंजीत साह ने अपनी पोतियों के साथ यात्रा की। दोनों ने अपनी मन्नतें पूरी होने की खुशी जताई।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं, भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है। छोटे-छोटे बच्चे दांडी बम बनकर दंड प्रणाम करते हुए बाबाधाम जा रहे हैं। गुरुवार को कांवरिया मार्ग पर दंड प्रणाम करते जा रहे साधोपुर, कहलगांव निवासी कलेश्वर यादव अपने पोते सुजीत कुमार (10 वर्ष) एवं रूजीत कुमार (08 वर्ष) तथा खगड़िया जिला के करेला निवासी रंजीत साह अपनी पोती विनती कुमारी ( 05 वर्ष ), विष्णु कुमार (04 वर्ष) और सनी कुमार (07 वर्ष) के साथ दांडी बम बनकर जल संकल्प लेकर जल उठाए और देवघर के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान कलेश्वर यादव ने बताया कि मैंने भगवान भोले से मन्नत मांगी थी कि मन्नत पूरा होने पर दांडी बम बनकर भगवान भोले का जलाभिषेक करूंगा।
जबकि रंजीत साह ने बताया कि मेरी मन्नत पूरी हो रही है।
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