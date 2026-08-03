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सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, मांगी मन्नत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- महिलाओं, बच्चों व श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भोले बाबा को बेलपत्री व पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कियासावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भ

सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, मांगी मन्नत
सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, मांगी मन्नत

सावन के पहले सोमवार को प्राचीन सिद्धपीठ बड़ा मंदिर मुक्तेश्वरनाथ समेत क्षेत्र के सभी शिवालयों में शिवभक्तों,महिलाओं, बच्चों व श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भोले बाबा को बेलपत्री व पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सोमवार तड़के से ही सभी मंदिरों व शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।प्रशासन ने सावन के पहले सोमवार को तड़के से ही कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्गों को वन-वे कर दिया था और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया था।बिजनौर रेलवे फाटक के सामने चितौड़गढ़ पुलिस चौकी के चौराहे पर पुलिस बैरीकेट लगाए गए हैं और बड़े व भारी वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था।बिजनौर

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जाने व आने वाली रोडवेज बसों को रेलवे फाटक के उस पार से संचालित करने की अनुमति दी गई है। रोडवेज बस स्टेशन तक कोई भी बस आ जा नहीं रही है। बिजनौर जाने आने वाली प्राइवेट टैक्सियों का संचालन भी फाटक पार से ही हो रहा है। ई-रिक्शाओं के लिए भी रूट निर्धारित कर दिए गए हैं।

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