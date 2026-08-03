सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक, मांगी मन्नत
- महिलाओं, बच्चों व श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भोले बाबा को बेलपत्री व पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कियासावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भ
सावन के पहले सोमवार को प्राचीन सिद्धपीठ बड़ा मंदिर मुक्तेश्वरनाथ समेत क्षेत्र के सभी शिवालयों में शिवभक्तों,महिलाओं, बच्चों व श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भोले बाबा को बेलपत्री व पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सोमवार तड़के से ही सभी मंदिरों व शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।प्रशासन ने सावन के पहले सोमवार को तड़के से ही कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्गों को वन-वे कर दिया था और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया था।बिजनौर रेलवे फाटक के सामने चितौड़गढ़ पुलिस चौकी के चौराहे पर पुलिस बैरीकेट लगाए गए हैं और बड़े व भारी वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था।बिजनौर
जाने व आने वाली रोडवेज बसों को रेलवे फाटक के उस पार से संचालित करने की अनुमति दी गई है। रोडवेज बस स्टेशन तक कोई भी बस आ जा नहीं रही है। बिजनौर जाने आने वाली प्राइवेट टैक्सियों का संचालन भी फाटक पार से ही हो रहा है। ई-रिक्शाओं के लिए भी रूट निर्धारित कर दिए गए हैं।
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