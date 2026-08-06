बारिश भी नहीं डिगा सकी आस्था, जलभराव के बीच बढ़ते रहे शिवभक्तों के कदम
हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान तेज बारिश के बावजूद शिवभक्तों की आस्था कम नहीं हुई। कांवड़िए जलभराव के बावजूद अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे का सहयोग किया और प्रशासन ने मार्गों पर निगरानी रखी, जिससे यात्रा पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ जारी रही।
हरिद्वार। कांवड़ मेले के दौरान गुरुवार को हुई बारिश भी शिवभक्तों की आस्था के आगे बेअसर साबित हुई। तेज बारिश के बावजूद कांवड़िए कंधों पर कांवड़ और हाथों में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर 'बोल बम' और भगवान शिव के जयघोष गूंजते रहे। बारिश के चलते प्रशासनिक मार्ग पर कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसके बावजूद शिवभक्त बिना रुके पानी से भरे रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति में कहीं भी कमी नहीं दिखाई दी। बारिश के बीच भी कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ जारी रही।जलभराव
वाले मार्गों से गुजरते समय कांवड़िए एक-दूसरे का सहयोग करते नजर आए। प्रशासन की ओर से भी मार्गों पर निगरानी रखी गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार हो रही बारिश के बावजूद धर्मनगरी में शिवभक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था।
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