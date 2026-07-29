मिरहची में मुख्य कांवड़ मार्ग पर घूम रहे गोवंश
सावन के महीने की शुरुआत के साथ एटा-कासगंज मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन शुरू हुआ है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन मार्ग पर निराश्रित गोवंश घूम रहे हैं। कांवड़ियों को इनसे बचकर निकलने में परेशानी हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं में डर बना हुआ है कि इससे कोई बड़ा हादसा न हो जाए।
सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही एटा-कासगंज मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है, जिसके चलते जहां एक तरफ प्रशासन यात्रा को सुगम बनाने के लिए कस्बा के प्रमुख कांसगंज रोड पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी है। एटा-कासगंज मार्ग पर विशेष रूप से मिरहची से कुरामई के बीच दर्जनों की संख्या में निराश्रित गोवंश घूम रहे है। जबकि शासन-प्रशासन के सख्त निर्देश है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मार्गों से निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जाए, लेकिन कस्बा में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है।
मार्गों पर घूम रहे गोवंशों के कारण कांवड़ियों को इन से बचकर निकलना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं में हर पल यह डर बना हुआ है कि पशुओं की आपसी भिड़ंत या अचानक सामने आ जाने से कांवड़ खंडित न हो जाए। निराश्रित गोवंशों से कोई बड़ा हादसा या कांवड़िया गंभीर रूप से घायल न हो जाए।
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