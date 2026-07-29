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सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त, आस्था देख लोग हुए नतमस्तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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फोटो 801 सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त, आस्था देख लोग हुए नतमस्तकसवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त

सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त, आस्था देख लोग हुए नतमस्तक

सरसावा। हरिद्वार से कांवड़ लाने का सिलसिला अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेजी पकड़ने लगा है। बुधवार को कस्बे के अंबाला रोड पर हरिद्वार से सवा कुंतल गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों की अटूट श्रद्धा और भक्ति ने राहगीरों को भी नतमस्तक कर दिया। गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ होने के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल लेने वाले कांवड़ियों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होगी। हालांकि लंबी दूरी तय करने वाले अनेक शिवभक्त पिछले कई दिनों से ही गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।

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कांवड़ यात्रा

बुधवार को हरियाणा के रोहना निवासी शुभम, रजत, विवेक, सौरभ, पवन और प्रदीप कांवड़ लेकर जा रहे थे। वहीं अंकित और सुधांशु सवा कुंतल गंगाजल मटकों में लेकर पैदल यात्रा कर रहे थे। अधिक वजन होने के कारण उन्हें चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी।

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भक्तों की श्रद्धा

कांवड़ियों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे पिछले चार वर्षों से लगातार सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ ला रहे हैं। उनका लक्ष्य 5 अगस्त तक अपने शिवालय पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ने उनकी हर मनोकामना पूरी की है, इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य रहेगी, वे इसी प्रकार सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लाकर भगवान शिव की सेवा करते रहेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ियों का उद्देश्य क्या है?
कांवड़ियों का उद्देश्य 5 अगस्त तक अपने शिवालय पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है।
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