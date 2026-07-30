कुतुकपुर के कांवड़िया बुलडोजर के साथ हरिद्वार रवाना हुए
शीशगढ़, संवाददाता । गुरुवार को कुतकपुर के चार दर्जन कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार को जल लेने रवाना हुआ जिसमें महंत एवं प्रधान संघ अध्यक्ष नरेश गंगवार क
शीशगढ़। गुरुवार को कुतकपुर के 48 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार जल लेने रवाना हुआ, जिसमें महंत एवं प्रधान संघ अध्यक्ष नरेश गंगवार की जत्था लेकर हरिद्वार रवाना हुए। जत्थे में दो कांवड़िया बुलडोजर पर बैठ कर गए हैं। सांसद छत्रपाल गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। बहनों ने कांवड़ियों का तिलक किया। मंदिर में पूजा की। महिलाओं ने छत से जत्थे पर पुष्प वर्षा की। महंत ने बताया कि कांवड़िया 11 अगस्त को बैकुंठी कांवड़ लेकर गांव कुतकपुर पहुंच कर प्रचीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे।
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