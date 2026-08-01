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अजगैबीनाथ से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ पर किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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मसलिया प्रखंड के जेरूवा खिलकनाली गांव से 105 श्रद्धालुओं का कांवरिया जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने गंगाजल उठाकर 105 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय की और जलाभिषेक किया। यात्रा के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से जलार्पण कर यात्रा का समापन किया।

अजगैबीनाथ से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ पर किया जलाभिषेक
अजगैबीनाथ से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ पर किया जलाभिषेक

दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड अंतर्गत जेरूवा खिलकनाली गांव से सावन माह के पावन अवसर पर 105 श्रद्धालुओं का कांवरिया जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने अजगैबीनाथ से पवित्र गंगाजल उठाकर करीब 105 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करते हुए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ जलाभिषेक किया। पूरे मार्ग में कांवरियों ने बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना दिया। बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर फौजदारी बाबा के भी दर्शन-पूजन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक परंपरा के अनुसार बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने से यात्रा पूर्ण मानी जाती है।

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शनिवार को सभी कांवरिया सकुशल अपने गांव जेरूवा खिलकनाली लौटे। गांव पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने ग्राम स्थित रानीश्वरनाथ महादेव मंदिर में सामूहिक रूप से जलार्पण कर अपनी कांवर यात्रा का समापन किया।

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