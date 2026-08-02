कांवड़ यात्रा: बोल बम के जयकारें लगाते हुए गुजर रहे कांवड़िए
बागपत के शिव भक्त सावन माह की शिवरात्रि के लिए हरिद्वार की ओर कांवड़ लेने जा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़िए भी गंगाजल के साथ लौटने लगे हैं। शिवरात्रि 11 अगस्त को है, जब बड़ी संख्या में भक्त गंगाजल लेकर शिव का जलाभिषेक करेंगे।
बागपत। सावन माह की शिवरात्रि नजदीक आते ही बागपत के शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार की ओर कूच करने लगे हैं। वहीं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़ियां गंगाजल लेकर वापस लौटने शुरू हो गए है। जिससे हाइवे भगवामय होने लगा है। सावन माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को है। बड़ी संख्या में शिव भक्त इस दिन कांवड़ में हरिद्वार, गौमुख आदि स्थानों से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में बागपत जिले के शिवभक्तों की कांवड़ में गंगाजल लाने के लिए हरिद्वार की ओर रवानगी शुरू हो गई है। रविवार को बड़ी तादाद में शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्धार रवाना हुए।
शिवभक्त निजी वाहन, रोडवेज बस आदि से हरिद्वार पहुंचे। वहां से कांवड़ में गंगाजल भरकर पैदल गंतव्य की ओर रवाना होंगे। वहीं, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के कांवड़ियां गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे है। रविवार को सैकड़ों कांवड़ियां बागपत जिले से गुजरते नजर आए। जिससे हाइवे भी भगवामय नजर आया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें