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कांवड़ यात्रा: बोल बम के जयकारें लगाते हुए गुजर रहे कांवड़िए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत के शिव भक्त सावन माह की शिवरात्रि के लिए हरिद्वार की ओर कांवड़ लेने जा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़िए भी गंगाजल के साथ लौटने लगे हैं। शिवरात्रि 11 अगस्त को है, जब बड़ी संख्या में भक्त गंगाजल लेकर शिव का जलाभिषेक करेंगे।

कांवड़ यात्रा: बोल बम के जयकारें लगाते हुए गुजर रहे कांवड़िए

बागपत। सावन माह की शिवरात्रि नजदीक आते ही बागपत के शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार की ओर कूच करने लगे हैं। वहीं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़ियां गंगाजल लेकर वापस लौटने शुरू हो गए है। जिससे हाइवे भगवामय होने लगा है। सावन माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को है। बड़ी संख्या में शिव भक्त इस दिन कांवड़ में हरिद्वार, गौमुख आदि स्थानों से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में बागपत जिले के शिवभक्तों की कांवड़ में गंगाजल लाने के लिए हरिद्वार की ओर रवानगी शुरू हो गई है। रविवार को बड़ी तादाद में शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्धार रवाना हुए।

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शिवभक्त निजी वाहन, रोडवेज बस आदि से हरिद्वार पहुंचे। वहां से कांवड़ में गंगाजल भरकर पैदल गंतव्य की ओर रवाना होंगे। वहीं, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के कांवड़ियां गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे है। रविवार को सैकड़ों कांवड़ियां बागपत जिले से गुजरते नजर आए। जिससे हाइवे भी भगवामय नजर आया।

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