वाल्मीकि नगर के विभिन्न महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

वाल्मीकि नगर के विभिन्न महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़
वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। सावन के पहली सोमवार को लेकर वाल्मीकि नगर के विभिन्न महादेव
वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। सावन के पहली सोमवार को लेकर वाल्मीकि नगर के विभिन्न महादेव मंदिर में उमड़ी पड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही पहली सोमवारी पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला।वाल्मीकि नगर के जटाशंकर मंदिर,महाकालेश्वर मंदिर, चंदेश्वर महा शिव मंदिर समेत वाल्मीकि नगर के विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा इलाका गूंजमान रहा। श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते व भगवान शिव की आराधना में लीन दिखे।इस
ऐतिहासिक मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खास तौर पर महिलाओं की उपस्थिति काफी अधिक देखने को मिली। श्रद्धालु अनुशासित होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करते नजर आए। वहीं शिव मंदिर परिसर में स्थापित भगवान नंदी की भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई।क्योंकि शिव जी के साथ नंदी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है।
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