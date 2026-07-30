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गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने सुबह से ही बरारी पुल और सीढ़ी गंगा घाट पर भारी भीड़ लगाई। लोग गंगा में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते रहे और पूजा-अर्चना की। इसके बाद कई श्रद्धालुओं ने गंगा जल लेकर शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया।

गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को शहर के बरारी पुल, सीढ़ी गंगा घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी रहीं। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। बरारी पुल और सीढ़ी घाट पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। गंगा स्नान के बाद कई श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरकर शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया।

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