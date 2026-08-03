सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

गिरिडीह, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर सोमवार को जिले भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की। शहर से सटे उदनाबाद के राउतगादी स्थित प्रसिद्ध दुखिया महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी नदी से पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस के जवान तैनात थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन की ओर से प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। भक्तों का कहना है कि सावन की सोमवारी पर जलाभिषेक करने से मन को विशेष शांति मिलती है और बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं.