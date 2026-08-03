श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
श्रावण मास के पहले सोमवार को रुड़की और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। भक्तों ने सुबह से ही जल, दूध, और रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों का रुख किया। मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे, जबकि श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित कर समृद्धि की कामना की।
रुड़की, संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार को रुड़की और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए पहुंचने लगे। दिनभर मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
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