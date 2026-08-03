बांका: पहाड़नाथ शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़
बांका के पूर्वी कटसकरा पंचायत स्थित पहाड़नाथ शिव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई। भक्तों ने जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की।
बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी कटसकरा पंचायत स्थित प्रसिद्ध पहाड़नाथ शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार के कल्याण की कामना की। महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी।
दिनभर आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। पहली सोमवारी को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह देखने को मिला तथा शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना संपन्न हुई।
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