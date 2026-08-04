कहीं भूतनाथ सा शृंगार तो कहीं दूध से महादेव का हुआ अभिषेक

कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर कोडरमा जिले के प्रसिद्ध ध्वजाधारीधाम में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान कहीं भूतनाथ सा शृंगार तो कहीं दूध से महादेव का अभिषेक किया गया। सोमवार तड़के ही बड़ी संख्या में कांवरिया और श्रद्धालु धाम पहुंचने लगे। सुबह करीब पांच बजे से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया और दिनभर जलाभिषेक व पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। भक्तों ने 777 सीढ़ियां चढ़ते हुए "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष लगाए। पहाड़ की चोटी पर स्थित शिवालय में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया तथा बेलपत्र, चंदन, दूध, फूल, धतूरा, भांग, गांजा और नारियल अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की।

मंदिर परिसर पूरे दिन शिवभक्ति के रंग में सराबोर रहा। महिला-पुरुष, युवक-युवतियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने-अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव की परिक्रमा की। कई श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी का व्रत रखकर फलाहार किया और पूरे दिन भक्ति में लीन रहे। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह की सोमवारी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए इस दिन जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के साथ दूर-दूर से पहुंचे भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे ध्वजाधारी धाम में दिनभर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष गूंजते रहे।