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खगड़िया : दूसरी सोमवारी पर दर्शन को उमड़ा बाबा हरपति मंदिर में भक्तों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधि सावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के

खगड़िया : दूसरी सोमवारी पर दर्शन को उमड़ा बाबा हरपति मंदिर में भक्तों का सैलाब

कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधिसावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के रानी सकरपुरा गांव स्थित प्रसिद्ध बाबा हरपति महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक कर सुख- समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। सदर प्रखंड अंतर्गत रानीसकरपुरा गांव में स्थित बाबा हरपति महादेव मंदिर अपनी अनोखी संरचना और लोकविश्वास के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। यह मंदिर एक विशाल पीपल वृक्ष की जड़ और तने के भीतर स्थित है।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, पीपल का तना करीब 25 से 30 फीट मोटा है और इसकी जड़ के भीतर बनी गुफा में भगवान शिव विराजमान हैं। गुफा इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर को लेकर एक लोककथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कभी ग्रामीणों ने बाबा को वृक्ष से बाहर निकालकर अलग मंदिर बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे इसी वृक्ष में रहेंगे और उन्हें बाहर निकालने पर अनर्थ हो सकता है। इसके बाद से बाबा उसी स्थान पर विराजमान हैं। मंदिर के समीप बहने वाली मनोकामना नदी भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि नदी के जल से बाबा का जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि इन मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बनी हुई है। मंदिर से जुड़ा नाग-नागिन का रहस्य भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। ग्रामीणों का दावा है कि कई बार मंदिर परिसर में नाग-नागिन दिखाई दिए हैं और वे इसे बाबा की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। दूसरी सोमवारी पर मंदिर में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर साबित किया कि बाबा हरपति महादेव श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था और विश्वास का केंद्र हैं।

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