शिवालयों में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना
गुवा क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने जल, बेलपत्र एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। मंदिरों का वातावरण भक्तिमय रहा और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई।
गुवा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को गुवा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने कुसुम घाट स्थित शिव मंदिर, योग नगर स्थित शिव मंदिर तथा रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।भक्तों ने जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा और श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के महत्व को स्मरण करते हुए अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान भी व्यक्त किया।
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