Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावण के पहली सोमवारी पर विशेष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
Follow us on Google News
share

श्रावण के पहली सोमवारी पर विशेष श्रावण के पहली सोमवारी पर विशेषश्रावण के पहली सोमवारी पर विशेषश्रावण के पहली सोमवारी पर विशेष

श्रावण के पहली सोमवारी पर विशेष

जमुई। हिन्दुस्तान टीम श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही भगवान भोले के पूजा अर्चना के लिए निकले गेरुआ वस्त्रों से सुसज्जित शिवभक्तों से पूरा मार्ग भगवा मय हो गया है। जिले के पत्नेश्वर नाथ मंदिर, सिंगारपुर स्थित मंदिर, गिद्धेश्वर नाथ मंदिर, धनेश्वर नाथ मंदिर, पटेश्वर नाथ मंदिरों में पहली सोमवारी को लेकर पूरी तैयारी की गयी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस की तैनाती की गयी है। कतार में लगाने के लिए महादेव सिमरिया में पुलिस बल की तैनाती की गयी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भीड़ सोमवार को उमड़ेगी। राष्ट्रीय उच्च पथ-333 जो बिहार को झारखंड से जोड़ती है उस मार्ग पर झारखंड प्रदेश के कोयलांचल क्षेत्र के कांवर यात्री इसी मार्ग से उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल भरने इसी मार्ग का उपयोग करते हैं जिससे पूरा मार्ग भगवामय हो गया है। श्रावण माह की पहली सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ने वाला शिव भक्तों के भीड़ को नियंत्रित करने व सुगमता के साथ श्रद्धालु भक्तों के पूजन दर्शन के लिये मंदिर कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की गयी है। खैरा के गिद्धेश्वर में अत्यधिक भीड़ की आशंका को लेकर स्थानीय थाना के द्वारा पूरी तैयारी की गयी है। कमेटी के लोग भी तत्पर दिख रहे हैं। पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी के मौके पर महादेव मंदिर में आस्था व विश्वास का अटूट संगम देखने को मिलेगा। जहां भक्ति की मंदाकिनी में डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से मंदिर परिसर में जुटने लग जाएगी। मंदिर में सुव्यवस्थित तरीके से भगवान भोले के पूजा अर्चना को लेकर मंदिर कमेटी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। महिला-पुरुष श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भोले नाथ का दर्शन व पूजन की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें:सावन की पहली सोमवारी आज, धीमेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

पतनेश्वर धाम में विराजमान हैं स्वयंभू भगवान शिव

किउल नदी के तट पर पहाड़ी की चोटी पर विराजमान पतनेश्वर महादेव का दरबार केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, इतिहास और शिव भक्ति की जीवंत विरासत है। मान्यता है कि करीब 1171 ईस्वी में घने जंगल के बीच पहाड़ी पर शिवलिंग मिलने के बाद इस स्थान की धार्मिक पहचान सामने आई। समय बदला, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन बाबा पतनेश्वर के प्रति श्रद्धा आज भी उसी विश्वास के साथ कायम है। सावन आते ही इस ऐतिहासिक धाम की तस्वीर बदल जाती है। कियुल नदी में स्नान कर श्रद्धालु बोल बम का जयघोष करते हुए 104 सीढ़ियां चढ़कर बाबा पतनेश्वर के दरबार में पहुंचते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भक्त सुख-शांति, समृद्धि और परिवार की मंगलकामना करते हैं। सावन के पूरे महीने यहां शिवभक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव कुमार पांडेय के अनुसार वर्ष 1171 में खैरमा गांव के गोस्वामी परिवार का एक व्यक्ति किउल नदी के किनारे जंगल में लकड़ी चुनने गया था। इसी दौरान उसकी नज़र पहाड़ी पर मौजूद शिवलिंग पर पड़ी। उस समय जंगल और पहाड़ी के बीच मिले शिवलिंग को लेकर इलाके में चर्चा शुरू हुई। शिवलिंग मिलने की जानकारी खैरा रियासत के तत्कालीन महाराज गुरुप्रसाद सिंह के पूर्वज महादेवा राजा तक पहुंची। इसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। धार्मिक परंपरा के अनुसार इसके बाद खैरा रियासत के राजा घोड़े, हाथी और दलबल के साथ पतनेश्वर धाम पहुंचकर पूजा करते रहे। धीरे-धीरे यह स्थान राजपरिवार की आस्था से निकलकर आम श्रद्धालुओं के विश्वास का बड़ा केंद्र बन गया।

ये भी पढ़ें:केतुंगाधाम में पहली सोमवारी पर उमड़ेगा आस्थ का जनसैलाब
ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: सावन की पहली सोमवारी आज शिवालियों में उमड़ेंगे भक्त

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावण मास के दौरान क्या तैयारी की गई है?
जिले के पत्नेश्वर नाथ मंदिर, सिंगारपुर स्थित मंदिर, गिद्धेश्वर नाथ मंदिर, धनेश्वर नाथ मंदिर, पटेश्वर नाथ मंदिरों में पहली सोमवारी के लिए पूरी तैयारी की गयी है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamui News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।