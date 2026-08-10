केतुंगाधाम में दूसरी सोमवारी पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं की बढ़ेगी भीड़
बानो, अमित साहू सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल केतुंगाधाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 अगस्त को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सावन की पहली सोमवारी को देख भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
बानो, अमित साहू सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल केतुंगाधाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 अगस्त को बाबा भोलेनाथ के दर्शन, जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सावन के पहले सोमवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और भव्यता को देखते हुए दूसरी सोमवारी पर भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भक्त बाबा भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहेगा।
केतुंगाधाम में सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है
केतुगांधाम में शिव लिंग भक्ति और आस्था का केन्द्र हैं। यहां सावन की सोमवारी में हजारो की संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन करते है। इतिहास के मुताबिक इस जगह को मनोकामना शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जिसक दर्शन श्रद्धालु अवश्य करते है। मान्यता है कि यहां आने मात्र से सभी मनोकामना स्वत: पूरी होती है। इतिहास के मुताबिक इस जगह को मनोकामना शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। श्वेतकेतु नामक राजा के काल में एक किरात के गाय केथन से अनवरत दुध स्वंय निकल कर शिवलिंग में गिरा है। यह देखकर किरात को काफी क्रोध आया और उसने गाय को कुल्हाड़ी से मारना चाहा। तभी भोलेनाथ स्वंय प्रकट हो गए। उनके तीसरे नेत्र के खुलने से वह किरात जल कर भस्म हो गया और उसका शरीर को कीला संगम के बीच में जाकर गिर पड़ा। जिसे आज भी लोग पातकी शिला के नाम से जानते है। वह शिला आज भी नदी के बीच में है। जिसका दर्शन श्रद्धालु अवश्य करते है।
फोटो
पी14- बानो का केतुंगाधाम मंदिर
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