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गौमुख-गंगोत्री का गंगाजल भयानक नाथ महादेव को समर्पित, शिवभक्ति में डूबा कुदरकोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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सावन के पहले सोमवार को कुदरकोट स्थित भगवान भयानक नाथ महादेव मंदिर में शिवभक्तों ने गंगाजल का जलाभिषेक किया। भक्तों ने सुख, समृद्धि और लोककल्याण की कामना की। कांवड़ यात्रा के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने कठिन यात्रा पूरी कर मंदिर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। मंदिर समिति ने पूर्ण व्यवस्था की थी।

गौमुख-गंगोत्री का गंगाजल भयानक नाथ महादेव को समर्पित, शिवभक्ति में डूबा कुदरकोट

सावन के पहले सोमवार को कुदरकोट स्थित प्राचीन भगवान भयानक नाथ महादेव मंदिर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तराखंड के गौमुख-गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्तों ने भगवान भयानक नाथ महादेव का विधि-विधान से जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव'और 'बोल बम' के जयघोष से गूंजता रहा। शिवभक्तों का जत्था कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर सोमवार को मंदिर पहुंचा। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और लोककल्याण की कामना की। कांवड़ यात्रा में सोनू प्रजापति, शनि यादव, विपिन सविता, रुपेश शाक्य, विपिन चक्रवर्ती, ऋषभ शाक्य सहित अन्य शिवभक्त शामिल रहे।

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श्रद्धालुओं ने बताया कि गौमुख-गंगोत्री से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पित करना उनके लिए आस्था और आध्यात्मिक संतोष का विषय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुदरकोट का प्राचीन नाम कुन्दनपुर था, जिसे राजा भीष्मक की नगरी माना जाता है। जनश्रुति है कि द्वापर युग में राजा भीष्मक ने यहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कराई थी, जो वर्तमान में भगवान भयानक नाथ महादेव के नाम से विख्यात है। सावन माह में इस प्राचीन शिवधाम पर दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ियों के स्वागत और दर्शन व्यवस्था को लेकर मंदिर समिति एवं स्थानीय लोगों ने विशेष प्रबंध किए। जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा मंदिर परिसर शिवभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन माह में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भयानक नाथ महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

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