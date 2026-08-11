पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक
पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक
बदायूं। सावन के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. शैलेश पाठक ने कछला गंगा घाट से पैदल कांवड़ यात्रा कर सराय स्थित पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर पहुंचकर हजारों शिवभक्तों के साथ भगवान शिव का गंगाजल से भव्य जलाभिषेक किया। सोमवार सुबह से ही सराय पिपरिया स्थित पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। डॉ. शैलेश पाठक के साथ बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। डॉ. शैलेश पाठक ने कहा कि कछला से सराय तक पैदल कांवड़ यात्रा मेरे लिए केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली यात्रा रही है।
इस मौके पर वाटर वूमैन शिप्रा पाठक, अंकित पाठक संग बड़ी संख्या में कांवड़िया मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें