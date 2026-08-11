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पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक

पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में जलाभिषेक

बदायूं। सावन के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. शैलेश पाठक ने कछला गंगा घाट से पैदल कांवड़ यात्रा कर सराय स्थित पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर पहुंचकर हजारों शिवभक्तों के साथ भगवान शिव का गंगाजल से भव्य जलाभिषेक किया। सोमवार सुबह से ही सराय पिपरिया स्थित पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। डॉ. शैलेश पाठक के साथ बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। डॉ. शैलेश पाठक ने कहा कि कछला से सराय तक पैदल कांवड़ यात्रा मेरे लिए केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली यात्रा रही है।

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इस मौके पर वाटर वूमैन शिप्रा पाठक, अंकित पाठक संग बड़ी संख्या में कांवड़िया मौजूद रहे।

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