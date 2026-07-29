गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य
गुरु पूर्णिमा पर शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और नेपाल सहित अन्य स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दिनभर आशीर्वाद लिया। पंडाल में भक्तिमय वातावरण बना रहा और अटूट भंडारे का आयोजन हुआ।
गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से पहुंचे थे श्रद्धालु भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
श्रद्धालुओं की कतार
श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा महोत्सव स्थल भक्तिमय हो उठा। पूरा पंडाल दिनभर स्वामी जी के जयकारों से गूंजता रहा। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, उत्तराखंड, अयोध्या, गोरखपुर, नेपाल से श्रद्धालु पहुंचे। स्वामी जी ने भी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया।
भक्तिमय वातावरण
पंडाल में मौजूद श्रद्धालु लगातार स्वामी जी के जयकारे लगा रहे थे। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारा चलाया गया, जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देर शाम तक महोत्सव स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। कैप्शन- परसियां चातुर्मास महोत्सव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का दर्शन-पूजन करते श्रद्धालु।
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