Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा पर शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और नेपाल सहित अन्य स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दिनभर आशीर्वाद लिया। पंडाल में भक्तिमय वातावरण बना रहा और अटूट भंडारे का आयोजन हुआ।

गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य
गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य

गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को दिनभर लगी रही श्रद्धालुओं की कतार झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नेपाल समेत अन्य जगहों से पहुंचे थे श्रद्धालु भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: गुरु का आशीर्वाद लेने यज्ञ स्थल परसियां पहुंचे शिष्य

श्रद्धालुओं की कतार

श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा महोत्सव स्थल भक्तिमय हो उठा। पूरा पंडाल दिनभर स्वामी जी के जयकारों से गूंजता रहा। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, उत्तराखंड, अयोध्या, गोरखपुर, नेपाल से श्रद्धालु पहुंचे। स्वामी जी ने भी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया।

ये भी पढ़ें:आज गुरु-शिष्य की दोहरी भूमिका में CM योगी, गोरखनाथ मंदिर में यूं मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा

भक्तिमय वातावरण

पंडाल में मौजूद श्रद्धालु लगातार स्वामी जी के जयकारे लगा रहे थे। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारा चलाया गया, जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देर शाम तक महोत्सव स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। कैप्शन- परसियां चातुर्मास महोत्सव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का दर्शन-पूजन करते श्रद्धालु।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर कितने श्रद्धालु उपस्थित थे?
गुरु पूर्णिमा पर शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन-पूजन को दिनभर श्रद्धालुओं की कतार लगी रही।
ये भी पढ़ें:Bhabua News: बालेश्वर घाट सत्संग आश्रम में भजन-कीर्तन का आयोजन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।