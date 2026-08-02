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हर-हर महादेव के जयकारों से आज गूंजेगी धर्मनगरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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धर्मनगरी चित्रकूट में सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए हैं। राजाधिराज मत्तगयेन्द्रनाथ मंदिर में सुबह चार बजे पूजा के साथ ही श्रद्धालुओं की लाइनें लगेंगी। विभिन्न मंदिरों में पुलिस सुरक्षा भी तैनात की गई है।

हर-हर महादेव के जयकारों से आज गूंजेगी धर्मनगरी

चित्रकूट। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में सावन माह के प्रथम सोमवार को शिवालयों में हर-हर महादेव व बम भोले के जयकारों की गूंज रहेगी। पहले सोमवार को प्रमुख शिवालयों में भक्तों की भीड़ तड़के से ही उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन व प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए है। रामघाट स्थित राजाधिराज मत्तगयेन्द्रनाथ मंदिर में सावन माह के प्रत्येक सोमवार को भक्तों की भीड़ सुबह चार बजे से ही उमड़ती है। यहां मंदिर के पट सुबह साढ़े चार बजे पूजन व महाआरती के बाद खुलेंगे। मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्थाएं संभालने के लिए एक दर्जन कार्यकर्ताओं को लगाया है।

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इसके अलावा प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिसबल लगाया है। महिला व पुरुषों की अलग-अलग लाइनें लगवाकर जलाभिषेक कराने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह मड़फा दुर्ग स्थित शिव मंदिर, चर स्थित सोमनाथ मंदिर, पालेश्वरनाथ पहाड़ी व परानूबाबा आश्रम बरगढ़, ऋषियन आश्रम में भी भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। सभी जगह प्रशासन ने पुलिस टीमें लगाई है। रविवार को एएसपी पीयूषकांत राय ने पालेश्वरनाथ व नादी हनुमान में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधनों से इंतजाम की जानकारी ली। मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बेरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था तथा भीड़ प्रबंधन के संबंध में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए।

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