नीलकंठ धाम में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा
ऋषिकेश के नीलकंठ धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ब्रह्म मुहूर्त से जलाभिषेक का सिलसिला जारी है और सैंकड़ों भक्त मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े हैं।
ऋषिकेश। श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक का सिलसिला चल रहा है। अभी भी सैंकड़ों की संख्या में भोले भक्त मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए कतारों में लगे हुए हैं।
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