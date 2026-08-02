पूर्णिया: सावन की पहली सोमवारी आज, धीमेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

बनमनखी, पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट बनमनखी का ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को शिवभक्तों की आस्था का केंद्र बना रहेगा। एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। रविवार को हजारों कांवरिये कटिहार के मनिहारी स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र गंगाजल लेने के लिए रवाना हुए। रविवार सुबह से ही बनमनखी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन, बस, निजी वाहनों और मोटरसाइकिलों से मनिहारी के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु सोमवार की देर रात और मंगलवार तड़के धीमेश्वर धाम पहुंचकर भगवान उग्रेश्वरनाथ महादेव का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे।

इधर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय श्रावणी महोत्सव का आयोजन 30 जुलाई से जारी है। महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक एवं भक्ति कार्यक्रमों के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र के 28 चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं मंदिर परिसर और आसपास के 16 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और बैरिकेडिंग सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे बनमनखी अनुमंडल में भक्तिमय माहौल है।