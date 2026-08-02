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बाबा मानकेश्वर नाथ धाम में लोगों ने किया जलार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सावन माह के पहले रविवार को बाबा मानकेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। नेपाल और दूरस्थ गांवों के भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। कांवरियों ने बागमती नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने व्यापक इंतजाम किए।

बाबा मानकेश्वर नाथ धाम में लोगों ने किया जलार्पण

विनोद कुमार सोनबरसा। सावन माह के प्रथम रविवार को प्रसिद्ध बाबा मानकेश्वर नाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही क्षेत्र के विभिन्न गांवों के अलावा सीमावर्ती नेपाल और दूर-दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। शिवभक्तों ने “हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष के बीच भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

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मंदिर की व्यवस्था

परंपरा के अनुसार बड़ी संख्या में कांवरिये नेपाल के सर्लाही जिले स्थित नूनथर पहाड़ के समीप बहने वाली बागमती नदी से पवित्र जल लेकर मढ़िया मंदिर पहुंचे और वहां स्थापित शिवलिंग पर जल अर्पित किया। पूरे मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहीं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति और

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पुलिस की तैनाती

जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई थी।

भुतही थाना प्रभारी चन्द्रगुप्त कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। सब-इंस्पेक्टर उमेश कुमार रजक सहित पुलिसकर्मियों ने भीड़ नियंत्रण, यातायात संचालन, बैरिकेडिंग एवं नियमित गश्त के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखी। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, साफ-सफाई, दर्शन व्यवस्था और मार्गदर्शन की विशेष व्यवस्था की थी। समिति के स्वयंसेवक पूरे दिन श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे।

श्रद्धालुओं की सराहना

इस अवसर पर मंदिर मंडल अध्यक्ष गणेश महतो सहित समिति के कई सदस्य और मढ़िया गांव के ग्रामीण व्यवस्था संचालन में सक्रिय रहे। श्रद्धालुओं ने प्रशासन एवं मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बाबा मानकेश्वर नाथ से सभी के सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

अधिक जानकारी के लिए सवाल-जवाब

कहाँ पर यह धार्मिक आयोजन हुआ?
यह धार्मिक आयोजन बाबा मानकेश्वर नाथ धाम में हुआ।
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