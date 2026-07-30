सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरिये
मुजफ्फरपुर में सावन के पहले दिन बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कांवरियों का जत्था रात्रि में न्यू एरिया कांवर संघ के संरक्षक मोतीलाल छापरिया के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयघोष के बीच पूजन किया।
मुजफ्फरपुर। सावन के पहले दिन गुरुवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन को दिनभर भीड़ उमड़ती रही। हर-हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुरुवार की रात न्यू एरिया कांवर संघ के संरक्षक मोतीलाल छापरिया के साथ 67 कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ I कांवरियों में संजय पोद्दार, श्रवण छापरिया, हर्ष छापरिया, अनिल छापरिया, जगदंबा मोदी, धीरज पोद्दार, दिलीप मोदी, प्रमोद तुलस्यान आदि थे।
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