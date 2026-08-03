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प्राचीन शिव मढ़ी मंदिर में गूंजे बम-बम भोले के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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सावन मास के पहले सोमवार पर मढ़ी स्थित प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगीं। भक्तों ने जलाभिषेक किया, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।

प्राचीन शिव मढ़ी मंदिर में गूंजे बम-बम भोले के जयकारे

सावन मास के प्रथम सोमवार पर मढ़ी स्थित प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया।

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विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न कराया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समिति और सेवादारों की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। दर्शन के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई, वहीं पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विशाल प्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे की तैयारियों में स्वयंसेवक सुबह से ही जुट गए थे और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया गया पूजा-अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने पूरे दिन व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं की सेवा की। दिनभर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। आसपास के गांवों और नगर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। सावन के प्रथम सोमवार पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में आस्था, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अन्य कहीं शिव मंदिर माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प ,दूध और जलाभिषेक किया।

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