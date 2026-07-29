शीतला माता मंदिर में उमड़ा जनसैलाब
फर्रुखाबाद में प्राचीन सिद्ध पीठ शीतला माता देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माताजी की भव्य आरती विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा और भक्तों ने पूड़ी, हलवा और फलों का प्रसाद चढ़ाकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लिया।
फर्रुखाबाद। प्राचीन सिद्ध पीठ बढ़पुर स्थित शीतला माता देवी मंदिर में दर्शन को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता रानी की भव्य आरती की गई। मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज गया। पूड़ी, हलवा और फलों का प्रसाद चढ़ाकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लिया गया।
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