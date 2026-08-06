ज्ञानेश्वर सेवा दल के 42 सदस्य गंगाजल लाने के लिए हुए रवाना

जानसठ। नगर की अग्रणी धार्मिक एवं सामाजिक संस्था श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल के सदस्य श्रावण मास में शिवरात्रि पर्व पर श्री ज्ञानेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए गंगाजल लेने हेतु धर्म नगरी हरिद्वार के लिए रवाना हुए। पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत परर्वेंद्र भड़ाना ने सभी सदस्यों को तिलक लगाकर पटका पहनाकर धर्मनगरी हरिद्वार हेतु रवाना किया। दीपेश गुप्ता एड. ने बताया कि ज्ञानेश्वर सेवा दल द्वारा विगत 19 वर्षों से निरंतर कांवड़ रथ के द्वारा विशाल कावड़ लाई जा रही है। संस्था के अध्यक्ष सतीश कुमार गुर्जर, सचिव विशाल सैनी सभासद, उपाध्यक्ष राजू भैया वाल्मीकि, यात्रा प्रमुख अमित वाल्मीकि, विमल पोसवाल,सत्येंद्र धामा, मोनू गुर्जर, संदीप प्रजापति नीटू प्रजापति राजेश सैनी नितिन सैनी परविंदर कुमार मुनेश कुमार, गौरेश गुप्ता, विवेक कुमार, मोंटी, सतीश प्रजापति आदि शामिल रहे।