कांवरियों का जत्था बाबाधाम के लिए रवाना
झरिया के शिव भक्त मंडली ने कांवरियों का जत्था बाबाधाम देवघर के लिए रवाना किया। स्थानीय महिला-पुरुषों ने उनका भव्य स्वागत किया और मंगलकामनाएं दीं। भक्त मंडली सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करने के लिए जा रही है, साथ ही झरिया वासियों की सुख-समृद्धि की कामना कर रही है।
शिव भक्त मंडली झरिया के बैनर तले कांवरियों का एक जत्था बाबाधाम देवघर के लिए रवाना हुआ। झरिया ऊपर कुल्ही में दर्जनों की संख्या में स्थानीय महिला-पुरुषों ने कांवरियों का भव्य स्वागत किया और उन्हें मंगलकामनाओं के साथ विदा किया। भक्त मंडली के सदस्यों ने बताया कि वे सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करेंगे और झरिया वासियों की सुख, समृद्धि तथा अमन-चैन की दुआ मांगेंगे। इस जत्था में मुख्य रूप से रतन कुमार पांडेय, सुनील सिंह, कृष्णा पांडेय, मनोज केशरी, ज्वाला गुप्ता, पीयूष पांडेय और रुद्र सेन गुप्ता आदि है।
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