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बेड़ो से 21कांवरियों का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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बेड़ो से 21 कांवरियों का जत्था बुधवार को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकला। सभी श्रद्धालुओं ने पहले बाबा की पूजा की और यात्रा की शुभकामनाएं प्राप्त कीं। जत्था मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी, और अन्य मंदिरों में दर्शन करेगा।

बेड़ो से 21कांवरियों का जत्था रवाना

बेड़ो, प्रतिनिधि। कांवरियां संघ बेड़ो के बैनर तले 21 कांवरियों का जत्था बुधवार को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले सभी कांवरियों ने महादानी बाबा की पूजा-अर्चना कर उनके दरबार में मत्था टेका और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष शशि गोप ने सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। जत्था का नेतृत्व कर रहे सुशील भगत ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, विष्णुपल्ली मंदिर, कन्याकुमारी, पद्मनाभस्वामी मंदिर, आदियोगी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सुल्तानगंज, देवघर और बासुकीनाथ में दर्शन-पूजन करेंगे।

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यात्रा में दिलीप भगत, प्रदीप भगत, विजय भगत, सुखराम उरांव, रौशन उरांव, विष्णु प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार, सुरेंद्र राम, विक्रमादित्य नाग, अनिल प्रसाद, गुड्डू गोप, विजय महतो, सुभाष महतो, दिनेश महतो, आनंद गोप, देवेंद्र महतो, प्रकाश गोप, अनुज महतो, बिहारी महतो और दिलेश्वर लोहरा शामिल हैं।

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