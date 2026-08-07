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नव युवक कांवड़िया संघ बरतुआ का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए हुआ रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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नव युवक कांवड़िया संघ बरतुआ का जत्था शुक्रवार को बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुख, शांति और जन-कल्याण की कामना करना है।

नव युवक कांवड़िया संघ बरतुआ का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए हुआ रवाना

पतरातू, निज प्रतिनिधि। नव युवक कांवड़िया संघ बरतुआ का जत्था शुक्रवार को बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इसमें बरतुआ गांव के शिवभक्त ​सावन के पवित्र मास के अवसर पर नव युवक कांवड़िया संघ, बरतुआ के तत्वावधान में श्रद्धालुओं का एक दल विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर की पवित्र यात्रा के लिए रवाना हुए हैं।जानकारी देते हुए संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम बरतुआ से नवयुवकों एवं श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगाजल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने जाएगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि एवं जन-कल्याण की कामना करना है।

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जाने में कांवरिया संघ शामिल है नरेश कुमार, सुमिल कुमार, अजीत कुमार, कृष्ण कुमार, गज्जू कुमार, राजू कुमार, बबन मुंडा, कामेश्वर कुमार, राज कुमार, सनोज कुमार, आकाश कुमार, अमन कुमार, निर्मल कुमार, दिलीप कुमार, हीरालाल बिट्टू, विकास कुमार, विक्रम कुमार, कमलेश कुमार महतो, प्रदीप कुमार, बिरजू महतो आदि शामिल हैं। जबकि बरतुआ गांव निवासी मदन कुमार महतो ने कांवरियों के लिए पेयजल का पूरा सहयोग किया।

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