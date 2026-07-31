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सावन के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा शहर

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में सावन मास की शुरुआत के साथ प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री की दुकानों पर चहल-पहल रही। धर्माचार्यों ने स्वच्छता और अनुशासन की अपील की।

सावन के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा शहर

मेरठ। देवों के देव भगवान शिव को समर्पित पावन सावन मास के शुभारंभ के साथ ही गुरुवार को शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गुंजायमान रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। सावन के पहले दिन औघड़नाथ मंदिर, बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, नगर निगम स्थित झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, बाबा मनोहरनाथ मंदिर सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। गंगाजल लेकर पहुंचे भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

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सावन के पहले दिन महिलाओं, युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं, मंदिर समितियों ने दर्शन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिरों के बाहर फूल-माला, बेलपत्र, दूध, फल, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर अच्छी खासी चहल-पहल रही। दूसरी ओर, आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए विभिन्न धार्मिक संगठनों ने शिविरों और सेवा व्यवस्थाओं की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन मास भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस माह श्रद्धापूर्वक की गई पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्माचार्यों ने भी बताया कि सावन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की नियमित आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आस्था के साथ स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की।

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Rakesh Priyadarshi

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राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


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सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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