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पहली सोमवारी पर जसीडीह स्टेशन पर हाई अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर जसीडीह रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं, और भीड़ प्रबंधन का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए चौबीसों घंटे पुलिस बल तैनात हैं।

पहली सोमवारी पर जसीडीह स्टेशन पर हाई अलर्ट

जसीडीह, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर जसीडीह रेलवे स्टेशन सोमवार को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रहा।

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सुरक्षा व्यवस्था

स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की कमान आसनसोल मंडल के मंडल रेल डीआरएम संग्रह मौर्य जसीडीह में और रेल डीआईजी धनबाद प्रियदर्शी आलोक देवघर स्टेशन पर संभाली। दोनों वरीय अधिकारियों ने स्टेशन परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम, परिचालन व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए। पहली सोमवारी पर कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर को हाई अलर्ट पर रखा गया। डीआरएम ने कंट्रोल रूम में घंटो बैठकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्टेशन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही किसी भी आपात स्थिति, भगदड़ या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए सभी पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म, प्रवेश व निकास द्वार, अस्थायी यात्री पंडाल, टिकट क्षेत्र, प्रतीक्षालय और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण को लेकर तैनात कर्मचारियों के साथ बैठक कर विशेष रूप से कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने, अनावश्यक भीड़ नहीं जुटने देने और ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

यात्री सुविधाएं

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रख स्टेशन पर आरपीएफ, आरपीएसएफ, जीआरपी, झारखंड आर्म्ड पुलिस तथा जिला पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। स्टेशन के संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों को लगाया गया है, जबकि कंट्रोल रूम से पूरे स्टेशन की लगातार निगरानी की जा रही है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में विशेष पंडाल बनाया है। संबंधित ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से स्टेशन परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। जिससे भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जसीडीह स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों के ठहराव का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां अधिकांश ट्रेनों का ठहराव दो से तीन मिनट था, वहीं अब इसे बढ़ाकर पांच मिनट कर दिया गया है। रेलवे के हवाले से बताया गया है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और रेल परिचालन की पल-पल निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े。

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था किसने संभाली?
सुरक्षा व्यवस्था की कमान आसनसोल मंडल के मंडल रेल डीआरएम संग्रह मौर्य जसीडीह में और रेल डीआईजी धनबाद प्रियदर्शी आलोक ने संभाली।
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