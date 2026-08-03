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पहले सोमवार को मंदिरों पर लगी भक्तों की कतारें,किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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सावन के पहले सोमवार को भक्तों ने सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में लंबी कतारें लगाईं। बंगला गांव के बाबा झरखंडी मंदिर, चौरासी घंटा मंदिर, पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर और रामगंगा विहार के शिव शक्ति मंदिर में भक्त जलाभिषेक कर रहे थे। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे।

पहले सोमवार को मंदिरों पर लगी भक्तों की कतारें,किया जलाभिषेक

सावन के पहले सोमवार को सोमवार सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारे मंदिरों पर लग गई। सोमवार सुबह से भक्त बंगला गांव स्थित बाबा झरखंडी मंदिर,चौरासी घंटा मंदिर,चौरासी घंटा मंदिर ,पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर,रामगंगा विहार स्थित शिव शक्ति मंदिर पर पहुंचे और शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिरों पर बम बम भोले की गूंज रही।

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