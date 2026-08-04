सावन की पहली सोमवारी को उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन की पहली सोमवारी पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगे रहे। जायदा, ईचागढ़, दलमा और अन्य मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भक्ति संगीत गूंजता रहा।
चांडिल। सावन की पहली सोमवारी को पूरे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हर-हर महादेव के जयकारे से पूरा शिवालय गूंजता रहा। जायदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। जायदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, ईचागढ़ के चतुर्भुजा शिव मंदिर, दलमा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, चांडिल गोलचक्कर स्थित शिव मंदिर, रुचाप स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्ति संगीत से पूरा शिवालय भक्तिमय हो गया था।
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