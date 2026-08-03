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शिवालयों में किया जलाभिषेक और पूजन-अर्चन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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जलाभिषेक को लगी लंबी कतारें कौंधियारा/करछना, हिसं। सावन माह के पहले सोमवार को करछना क्षेत्र शिवभक्ति में सराबोर रहा। सुबह से ही शिवालयों और देवी श

शिवालयों में किया जलाभिषेक और पूजन-अर्चन

सावन माह के पहले सोमवार को करछना क्षेत्र शिवभक्ति में सराबोर रहा। सुबह से ही शिवालयों और देवी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजन-अर्चन किया, जबकि शाम तक मंदिरों में भजन-कीर्तन की गूंज सुनाई देती रही। करछना क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सोमवार का व्रत रखकर शिवालयों में जलाभिषेक किया। कुशगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर, अरई के जरकुटीनाथ धाम तथा डीहा स्थित बम-बम भोला शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।

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श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं काली धाम करछना, भुण्ड़ा स्थित बौलिया देवी मंदिर, रामगढ़ के शीतला धाम तथा संजई मंशा देवी मंदिर समेत विभिन्न शक्तिपीठों पर भी महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ रही। देर शाम तक मंदिरों में स्थानीय भजन-कीर्तन मंडलियों ने मंगलगीत प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बनाए रखा। हालांकि कुशगढ़ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी कुछ समय के लिए पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौट गए।

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