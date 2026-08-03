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पहली सोमवारी पर शिवभक्ति में डूबा चक्रधरपुर, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में सावन मास की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शिव मंदिरों में उमड़ी। त्रिशूल चौक, न्यू बस स्टैंड और अन्य मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा की गई। भक्तों ने भगवान शिव को दूध, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित कर रुद्राभिषेक किया। 'हर-हर महादेव' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

पहली सोमवारी पर शिवभक्ति में डूबा चक्रधरपुर, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
पहली सोमवारी पर शिवभक्ति में डूबा चक्रधरपुर, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

चक्रधरपुर। पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी पर चक्रधरपुर शहर शिवमय हो गया। सुबह से ही त्रिशूल चौक शिव मंदिर, न्यू बस स्टैंड शिव मंदिर, दंदासाई महतो बस्ती शिव मंदिर, नर्मदेश्वर शिव मंदिर, काली मंदिर, शीतला मंदिर और झुमका मोहल्ला स्थित शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिला श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक रही।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर विधि-विधान से पूजा करते नजर आए। मंदिरों में "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।सोमवारी

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के अवसर पर शहर के कई शिवालयों में विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का दूध, दही, शहद, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर विश्व शांति, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई।

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