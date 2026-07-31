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सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों ने मंदिरों में जलाभिषेक किया। चक्रधरपुर के विभिन्न मंदिरों में ‘हर हर महादेव’ के नारे गूंजे। महादेवशाल धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है और श्रावणी मेले की तैयारियाँ चल रही हैं।

सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, किया जलाभिषेक

चक्रधरपुर। सावन महीने के पहले दिन पश्चिम सिंहभूम जिले के शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले के विभिन्न प्रसिद्ध शिवालयों समेत चक्रधरपुर शहर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन की पहली सुबह मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। महिलाएं व पुरुष शिवालयों में दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के पांचमोड़ स्थित शिव मंदिर, एकाउंट्स कॉलोनी शिव मंदिर, ड्राइवर कॉलोनी शिव मंदिर, हनुमान चौक, लोको कॉलोनी शिवमंदिर समेत शहर के दर्जनों शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।महादेवशाल

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में भी उमड़े श्रद्धालु : झारखंड के दूसरे बाबा धाम कहे जाने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के महादेवशाल धाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर सावन का आगाज किया गया। महादेव शाल में श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 अगस्त को मेले का उद्धघाटन किया जाएगा।

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