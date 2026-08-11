भक्त गंगाघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे शिवालय, किया जलाभिषेक
भक्त गंगाघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे शिवालय, किया जलाभिषेकभक्त गंगाघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे शिवालय, किया जलाभिषेकभक्त गंगाघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे शिव
हसायन। विकासखंड क्षेत्र के कस्बा से लेकर देहात क्षेत्र में श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर शिवालय व देवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। कस्बा व देहात क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के भक्तो ने श्रध्दा,आस्था,विश्वास की त्रिवेणी प्रवाहित होते हुए दिखाई दी। सोमवार को शिव भक्त गंगाघाट कछला व सोरों जी लहरा गंगाघाट से डाक कांवड़,कंधा कांवड़ और हस्त कांवड़ में गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का जल से अभिषेक करने के लिए पहुंचे। भोर की पहली किरण से शिवालयों में गंगाजल के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रूद्राभिषेक भी किया।
शिव भक्त शिवालय में भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की मूर्ति,शिवलिंग व भगवान शिव परिवार का जल,दुग्ध से अभिषेक करते हुए बेलपत्र, धतूरा, शहद, घी, दही के अलावा मनोकामना पूर्ण कराए जाने के लिए आरती उतारकर पूजा करते हुए दिखाई दिए।-----
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