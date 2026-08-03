सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
कलियर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग भगवान शिव के जलाभिषेक और अन्य पूजा विधियों के लिए पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और फूल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा।
कलियर। सावन के पहले सोमवार पर देहात क्षेत्र के मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार तड़के से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। शिवभक्तों ने विधि-विधान के साथ शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा।
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