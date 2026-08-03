श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़
श्रावण माह के पहले सोमवार को नगर और आसपास के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव के जयघोष के साथ पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा।
श्रावण माह के पहले सोमवार को नगर और आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा।श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित कर पूजा-अर्चना की। श्री सनातन धर्म सभा शिव मंदिर, श्रीराम मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, अनंत श्री शिवशक्तिपीठ एवं संस्कारशाला आश्रम, सिद्धपीठ श्री नवदुर्गा खाटू श्याम मंदिर तथा क्षत्रिय नगर स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में दिनभर दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहा।
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