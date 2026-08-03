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भोले के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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झबरेड़ा। सावन मास के पहले सोमवार को कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के से ही भगवान शिव के मंदिरों में जला

भोले के जयकारों से गूंजा क्षेत्र
भोले के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

झबरेड़ा। सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के से ही भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने विधि-विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कस्बे में स्थित नंदा वाला बाग प्राचीन शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।

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