शिव भक्ति में डूबी नाथ नगरी, गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक

बरेली में सावन माह के दूसरे सोमवार को शिव भक्ति की धूम मची। श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक किया। भक्तों की लंबी कतारें और विशेष व्यवस्थाएं देखने को मिलीं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात का ध्यान रखा। मंदिरों में भजन-कीर्तन से भक्तिमय वातावरण बना रहा।

बरेली, संवाददाता। सावन माह के दूसरे सोमवार को नाथ नगरी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबी नजर आई। भोर होते ही से हर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नाथ मंदिर कावड़ियों के हर-हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर विधि विधान से जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। बाबा अलखनाथ मंदिर में सुबह आरती के साथ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ। श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर परिसर से बाहर तक दिखाई दी। कावड़ियों को मंदिर में अलग मार्ग से प्रवेश दिया। मंदिर समिति की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रही। इसके लिए प्रशासन के अलावा सिविल डिफेंस और स्काउट गाइड के वॉलिंटियर्स भी सेवा में लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पूरे दिन मंदिर में भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चार और घंटों की ध्वनि से भक्तिमय वातावरण बना रहा।

धूपेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कैंट स्थित धूपेश्वरनाथ मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को तालाब के चारों होते हुए कतार लगाकर दर्शन कराया गया। जहां श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के साथ-साथ नंदी महाराज और अन्य देवी-देवताओं को भी जल अपित किया। मंदिर परिसर में शिव भक्तों के लिए भंडारे में भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में डीजे की धुन पर शिव भक्त जमकर झूमते रहे।

वनखंडीनाथ मंदिर में जलाभिषेक वनखंडीनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक किया। भीड़ अधिक होने की वजह से मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था लागू की गई। मंदिर के बाहर मार्गो पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया।ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों का संचालन कर रही थी। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई।

तपेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा तपेश्वरनाथ मंदिर में दूसरे सोमवार को देर रात से ही शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू कर दिया। शिवभक्तों ने गंगाजल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। पूरे दिन मंदिर में जलाभिषेक, दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर में शिविर में कांवड़ियों के लिए उपचार के साथ ही आराम करने की व्यवस्था की गई।

मणिनाथ मंदिर में शिव भक्तों का आना मणिनाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। नाथ द्वार से मंदिर तक शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा कर भोलेनाथ के दर्शन किए। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए अलग-अलग मार्ग की व्यवस्था की गई। प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहे।

पशुपतिनाथ मंदिर में जलाभिषेक पशुपतिनाथ मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर तक सैकड़ों श्रद्धालु कतार में लगे रहे। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच भक्तों ने भगवान शिव का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं कांवड़ियों ने पहले भोले नाथ की आरती की फिर जलाभिषेक पूजन किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गईं।

बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में व्यवस्था बाबा त्रिवटीनाथ महादेव मंदिर में सुबह 2.30 बजे से दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया। समिति ने शिवालय में भक्तों के लिए पूजन अर्चन के लिए क्रमबद्ध रूप से दर्शन की व्यवस्था की। मीडिया प्रभारी संजीव औतार अग्रवाल ने बताया कि सांयकाल में बाबा की भव्य महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने नगाड़ा, झांझ, शंख, घंटो आदि की मधुर ध्वनि के साथ बाबा की महाआरती की। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार और भाजपा नेता अनिल कुमार ने भी शिवालय में बाबा त्रिवटीनाथ जी का जलाभिषेक, पूजन अर्चन किया। इसके बाद मां जगदम्बा भवानी के मंदिर के दर्शन किए। व्यवस्था में प्रताप चंद्र सेठ, विनय कृष्ण अग्रवाल, रवि अग्रवाल, शुभम अग्रवाल आदि का सहयोग रहा।

एसएसपी का निरीक्षण रात दो बजे राउंड पर निकले एसएसपी, कांवड़ मार्ग का लिया जायजा। दीप तिवारी 10बीएलवाई40-कांवड़ रूट पर निरीक्षण करते एसएसपी अनुराग आर्य। बरेली, मुख्य संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए रविवार रात से ही कांवड़ियों के जत्थे लौटने लगे। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार देर रात बरेली-बदायूं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने रामगंगा तिराहा, देवचरा चौराहा, भमोरा से पुठी बॉर्डर तक अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार रात करीब 12 से 2 बजे के बीच बरेली-बदायूं कांवड़ मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था देखी। उन्होंने अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए कांवड़ियों के आवागमन की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। सोमवार को जलाभिषेक के मद्देनजर पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। कांवड़ मार्ग पर मिशन शक्ति केंद्र का जायजा लेकर महिला कांवड़ियों की सहूलियत के निर्देश दिए। उनके साथ एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान भी मौजूद रहे।

कांवड़ यात्रा की निगरानी जोनल कंट्रोल रूम और आई ट्रिपल सी से निगरानी के लिए जोनल कंट्रोल रूम और आई ट्रिपल सी से लगातार नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहों और कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ की स्थिति के अनुसार तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सुभाषनगर पुलिस के मुताबिक रविवार से सोमवार तक जलाभिषेक के लिए कछला से 450 जत्थे बरेली की ओर लौटे।