सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन माह के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधिपूर्वक जलाभिषेक किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिरों में 50 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा की और अन्य शिवालयों में भी उत्साहपूर्ण गतिविधियाँ हुईं।
सावन माह के पहले सोमवार को शहर पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर विधि विधान से जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। बाबा औघड़नाथ मंदिर में सुबह आरती के साथ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर परिसर से बाहर तक दिखाई दी। मंदिर समिति की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रही। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर परिसर में शिवलिंग पर जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, आक, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की। पूरे दिन मंदिर में भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चार और घंटों की ध्वनि से भक्तिमय वातावरण बना रहा.
मंदिर समिति की व्यवस्था
मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंघल ने बताया की सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लेकर देर शाम तक 50 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में दर्शन के लिए लगातार भीड़ बनी रही। कई श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे तो कई लोगों ने व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की.
सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम
श्रावण मास के पहले सोमवार पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक-चौबंद रही। मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर परिसर की निगरानी की जाती रही.
यातायात व्यवस्था
श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था लागू की गई। मंदिर के बाहर मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया। रूट डायवर्जन लागू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों का संचालन कर रही थी। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई.
अन्य शिवालयों में भी भीड़
शहर के अन्य शिवालयों में भी उमड़ी भीड़। औघड़नाथ मंदिर के अलावा बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, मनोहरनाथ मंदिर, झारखंडेश्वर महादेव, धानेश्वर महादेव मंदिर, गोल मंदिर,भूतेश्वर मंदिर के साथ ही शहर के अन्य शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। धार्मिक भजन, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवभक्तों ने पूरे उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना की.
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
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राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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