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सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जलाभिषेक के लिए भक्तों ने विभिन्न शिव मंदिरों में लंबी लाइनें लगाईं। पुलिस ने व्यवस्था बनाई और विशेष सफाई की गई। पूरे दिन भगवान शिव के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा, और घरों में भी श्रद्धालुओं ने व्रत रखे।

सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जलाभिषेक करने के लिए भारी तादात में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचे। सवेरे से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। मंदिरों पर विशेष साफ-सफाई आदि की गई थी। इसके अलावा हाईवे पर कावड़ यात्रियों के जत्थे लगातार गुजरते रहे। पुलिस बल व्यवस्था बनाने में जुटा रहा। सोमवार को सावन का पहला सोमवार था, लिहाजा एक दिन पूर्व भी प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी,मंदिरों के बाहर सफेद चुने आदि डाले गए थे। विशेष साफ सफाई भी पालिका की ओर से कराई गई थी, बच्चा बाग स्थित शिव मंदिर, मंदिर पोड़ाखेड़ा, स्टेशन रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर के अलावा बरेली स्थित शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं का रेला जमा रहा।

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सवेरे के वक्त श्रद्धालुओं की जलाभिषेक के लिए भरी लाइन लगी रही। अनेकों मंदिरों में सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ। घरों में भी महिलाओं और पुरुष बच्चों ने व्रत रखे और भगवान शिव की आराधना की। पूरे दिन भर हाईवे पर भगवान शिव के जयकारों से गूंजते हुए भजन चलते रहे और भगवान शिव के जयकारे गूंजे ।

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